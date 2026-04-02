Wer zuletzt an der Mosel zwischen Koblenz und Alf unterwegs war, wunderte sich vielleicht über einen dunkel gekleideten Radprofi, der pfeilschnell mehrfach am Tag vorbeirauschte. Es handelte sich um Alex McCormack – und um einen irren Rekordversuch.
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Die Strecke der Tour de France im vergangenen Jahr war 3300 Kilometer lang, die Profis hatten drei Wochen Zeit dafür. Jetzt hat der Ultra-Radfahrer Alex McCormack einen neuen Langstreckenrekord aufgestellt: Der Brite legte unglaubliche 3826,47 Kilometer in sieben Tagen zurück – und zwar an der Mosel zwischen Koblenz und Alf (Kreis Cochem-Zell).