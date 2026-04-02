3826,47 km auf Canyon-Bike
Ultra-Radfahrer stellt an Mosel Langstreckenrekord auf
Auf Rekordjagd an der Mosel zwischen Koblenz und Alf: Ultra-Radfahrer Alex McCormack hat in sieben Tagen 3826,47 Kilometer auf d
Auf Rekordjagd an der Mosel zwischen Koblenz und Alf: Ultra-Radfahrer Alex McCormack hat in sieben Tagen 3826,47 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt.
Rèka Liziczai/Canyon Bicycles

Wer zuletzt an der Mosel zwischen Koblenz und Alf unterwegs war, wunderte sich vielleicht über einen dunkel gekleideten Radprofi, der pfeilschnell mehrfach am Tag vorbeirauschte. Es handelte sich um Alex McCormack – und um einen irren Rekordversuch.

Lesezeit 2 Minuten
Die Strecke der Tour de France im vergangenen Jahr war 3300 Kilometer lang, die Profis hatten drei Wochen Zeit dafür. Jetzt hat der Ultra-Radfahrer Alex McCormack einen neuen Langstreckenrekord aufgestellt: Der Brite legte unglaubliche 3826,47 Kilometer in sieben Tagen zurück – und zwar an der Mosel zwischen Koblenz und Alf (Kreis Cochem-Zell).

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten