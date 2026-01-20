Nach Hilferuf einer Lehrerin
So reagiert Schulleiter der Clemens-Brentano-Realschule
Wie reagiert die Koblenzer Clemens-Brentano-Realschule plus auf den heftigen Hilferuf der Lehrerin? Wir haben die Schulleitung gefragt.
Alexej Zepik

Eine Lehrerin der Koblenzer Clemens-Brentano-Realschule plus spricht über die Ausnahmezustände an ihrer Schule. Bei welchen Punkten der Rektor der Lehrerin zustimmt – und bei welchen er vehement widerspricht. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine Lehrerin der Koblenzer Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus hat unserer Zeitung vertraulich über die aus ihrer Sicht massiven Missstände an der Schule berichtet. Handfeste Auseinandersetzungen in den Pausen, verbale Angriffe vonseiten der Schüler sowie der Eltern, junge Menschen, die im Unterricht mitunter „komplett ausrasten“.

