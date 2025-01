AfD als Mehrheitsbeschafferin So reagiert Rheinland-Pfalz auf historische Abstimmung Bastian Hauck

Anke Mersmann 30.01.2025, 16:45 Uhr

i Eine Zäsur in der bundesdeutschen Geschichte: CDU-Vorsitzender Friedrich Merz stimmt im Bundestag über Anträge der Unionsfraktion zur Verschärfung der Migrationspolitik und zur inneren Sicherheit ab. Michael Kappeler/dpa

Nach der historischen Abstimmung der CDU mit der AfD im Bundestag: Wie blicken CDU-Landeschef Gordon Schnieder und andere Christdemokraten sowie die politische Konkurrenz auf die Geschehnisse in Berlin? Was folgt daraus im Land? Ein Stimmungsbild.

Rheinland-Pfalz. Der Tag der historischen Parlamentsdebatte und -abstimmung hallt nach. Natürlich tut er das. Der 29. Januar, an dem die Union ihre Pläne für einen härteren Kurs in der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD sowie der FDP durch den Bundestag gebracht hat, löst ein Beben aus – Risse in Politik und Gesellschaft inklusive.

