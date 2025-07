Radfahren auf den Höhen der Mosel mit einem herrlichen Blick ins Tal hinunter – das ist die Idee hinter einem geplanten Panoramaradweg zwischen Saarburg und Koblenz. Ob der gut 300 Kilometer lange Weg realisiert werden kann, hängt an den Finanzen.

Zwischen Saarburg und Koblenz soll ein einzigartiges Erlebnis für Radfahrer geschaffen werden: ein durchgängiger Panorama-Höhenradweg. Ein Prestige-Projekt für die Region Mosel-Saar. Mehr als 300 Kilometer soll der Radweg lang sein, etwa 10.600 Gesamthöhenmeter soll er haben. Derzeit befindet sich das Projekt in der Abstimmung, erklärt die Mosellandtouristik, die das Vorhaben koordiniert. Letztlich steht und fällt alles mit den Finanzen. Unsere Zeitung hat mit Projektleiterin Julia Hinz gesprochen.

Die Idee eines solchen Radwegs, so Hinz, werde bei der Mosellandtouristik schon seit Jahren verfolgt. Der Bedarf für ein solches Angebot sei da. In Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren gezeigt, „dass Radfahren ein Riesenthema geworden ist“, sagt Hinz, Projektmanagerin Radfahren und Wandern bei der Tourismusorganisation. Gerade mit Blick auf die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheitsbewusstsein spiele das Radeln eine große Rolle.

Touristiker sehen Bedarf an weiterem Radweg

Dazu kommt: Immer mehr Menschen sind auf das E-Bike umgestiegen. Das ist auch auf dem Mosel-Radweg zu spüren, berichtet Hinz. „Aber das ist natürlich eine relativ flache Strecke“, erklärt die Projektleiterin, „der Mosel-Radweg führt direkt am Fluss entlang.“ Das biete nicht den sportlichen Anreiz, den so mancher E-Bike-Fahrer suche. Und: Die Auslastung des Mosel-Radwegs sei vor allem in den Sommermonaten hoch. „Es ist der Bedarf da, das zu entzerren.“

Bei dem Höhenradweg handelt es sich um ein interkommunales Projekt. Koordiniert wird es von der Mosellandtouristik. Neben ihr selbst, so Hinz, betreue auch die Geschäftsführung das Großprojekt. Nach aktueller Planung sei es so vorgesehen, dass die Städte Koblenz und Trier sowie zwölf Verbandsgemeinden an dem Vorhaben beteiligt sein werden.

Streckenführung ist noch nicht final abgestimmt

Federführend handele es sich um Kommunen an der Mosel, die auch Gesellschafter der Mosellandtouristik sind – wie etwa Koblenz und Trier. „Wir haben aber sowohl auf der Hunsrück- als auch auf der Eifelseite natürlich Auswüchse, die über die Region hinausgehen“, erklärt Hinz. Da die Streckenführung für den Radweg noch nicht final abgestimmt sei, könne sie zu den beteiligten Kommunen noch keine genaueren Angaben machen.

Der neue Radweg, so heißt es im Projekt-Steckbrief, soll durchgängig von Saarburg bis nach Koblenz auf bestehenden Wegen entstehen. Das Konzept verspricht eine „vielfältige Landschaftstour entlang großartiger Aussichtspunkte auf den Höhen von Mosel und Saar und durch die Weinberge, die einen neuen Blick auf die Region ermöglicht“.

„Das ist heute eher selten, dass man noch so lange Radwege neu entwickelt.“

Julia Hinz, Projektmanagerin Radfahren und Wandern bei der Mosellandtouristik

Circa 320 Kilometer soll die Route umfassen. „Das ist heute eher selten, dass man noch so lange Radwege neu entwickelt“, meint Julia Hinz. Weder in Rheinland-Pfalz noch auf Bundesebene sei ihr ein weiteres Projekt dieser Dimension – und vor allem mit einer solchen Aussicht – bekannt. Entlang der Strecke seien Solar-Ladestationen für E-Bikes, Wasserspender sowie Reparaturstationen geplant.

Zur Zielgruppe sollen E-Bike- und Tourenradfahrer, Gäste sowie Einheimische und Pendler gehören. Bei dem Höhenradweg gehe es nicht nur darum, die Region touristisch weiterzuentwickeln. Er soll auch die Lebensqualität der Einheimischen verbessern und deren Freizeitangebot erweitern. Denn die Menschen vor Ort hätten inzwischen großes Interesse daran, „Tagesausflüge zu machen beziehungsweise ihre E-Bikes auszufahren“, sagt Hinz. Insofern habe die Route eine Relevanz für die Einheimischen, teilweise auch als Radverbindung für den Alltag.

Radweg soll auch Bereicherung für Einheimische sein

Bei der Entwicklung der Strecke würden auch Radverkehrskonzepte der Kommunen mit berücksichtigt, um Synergien zu schaffen und nicht etwa fünf verschiedene Wege gleichzeitig zu planen. „Deswegen ist vielleicht auch die Zielgruppe so bunt gemischt, weil man da eben ein gemeinsames Projekt für alle geschaffen hat“, erklärt Julia Hinz. Bei der Routenführung und Ausarbeitung würden die Projektpartner von der Koblenzer Dependance des Ingenieurbüros Sweco unterstützt.

Geachtet worden sei bei der Konzeptionierung auch auf etwaige Nutzungskonflikte in den Weinbergen. Dazu sei mit Bauern- und Winzerverbänden, Jägern, dem Forst sowie dem Landesbetrieb Mobilität gesprochen worden. „Man hat wirklich alle wichtigen Entscheidungsträger, auch die Kommunen, mit eingebunden und versucht, eine möglichst gute und für alle verträgliche Streckenführung zu finden“, sagt Hinz. Sollte das Projekt umgesetzt werden können, solle durch Öffentlichkeitsarbeit und eine entsprechende Beschilderung vor Ort darauf hingewiesen werden, dass Nutzer der Wege sich auf Begegnungsverkehr, etwa aus der Landwirtschaft, einstellen müssen.

„Mit dem Panorama-Höhenradweg planen wir nicht nur einen Radweg.“

Julia Hinz, Projektmanagerin Radfahren und Wandern bei der Mosellandtouristik

Aktuell, so Hinz, bemühten sich die Projektpartner um Fördermittel. Und: „Man kann schon sagen, dass die Finanzierung des Projekts auch genau an diese Fördermittel geknüpft ist“, erklärt die Projektleiterin. Sollte die Finanzierung über eine Förderung nicht möglich sein, sei die Umsetzung schwierig. Geprüft werde in erster Linie, ob das Projekt über das Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundesklimaschutzministeriums gefördert werden könne. „Die Antragstellung erfolgt über ein Verbundprojekt mit den kommunalen Partnern“, erläutert Hinz.

Genaue Zahlen, wie hoch die Projektkosten ausfallen, ließen sich derzeit noch nicht nennen. Denn das Höhenradweg-Projekt befinde sich in der Abstimmung, werde noch laufend bearbeitet. Grundsätzlich lasse sich allerdings sagen, „dass wir hier über Projektkosten in einer Millionenhöhe sprechen werden“, sagt Hinz. Größter Kostenpunkt sei im Falle der Umsetzung die Anpassung der vorhandenen Wege auf der Strecke. Da diese nicht alle fahrradtauglich seien, müssten abschnittsweise Bauarbeiten erfolgen.

Projekt könnte über Region hinausstrahlen

Im Laufe des Jahres werde voraussichtlich der Förderantrag für das Projekt gestellt. Bis zu einer Bewilligung dauere es laut Ministerium dann ein Jahr, so die Projektleiterin. Sollte das Projekt in das Förderprogramm aufgenommen werden, könne Ende 2026 oder im darauffolgenden Jahr mit der Umsetzung begonnen werden. Vier Jahre seien dafür in etwa eingeplant.

„Mit dem Panorama-Höhenradweg planen wir nicht nur einen Radweg“, ist Julia Hinz überzeugt. Es sei ein innovatives Projekt mit großer Strahlkraft – auch über die Region hinaus. Sofern der Radweg umgesetzt werden kann. „Wir glauben daran, dass das nachhaltig für den Tourismus ist, aber auch vor allen Dingen für die Wirtschaft in der Region einfach ein Riesen-Pluspunkt sein wird“, so Hinz abschließend.