„Drittklassige Politiker“ So reagiert AfD-Chef Bollinger auf Frischs Abrechnung Tim Kosmetschke 17.02.2026, 17:00 Uhr

i Werden wahrscheinlich keine Freunde mehr: Michael Frisch (links) und Jan Bollinger. Sebastian Gollnow; Harald Tittel/picture alliance/dpa

Erneut hat ein früherer AfD-Promi aus Rheinland-Pfalz mit seiner Ex-Partei abgerechnet. Michael Frisch wählte heftige Worte bei seinem letzten Landtagsauftritt. Hauptziel seiner Kritik: Partei- und Fraktionschef Jan Bollinger. Der reagiert nun.

Steht die AfD in Rheinland-Pfalz heute für „Vetternwirtschaft, Intriganz und leistungsloses Aufstiegsversprechen für drittklassige Stammtischpolitiker“? So hat zumindest ihr früherer Partei- und Fraktionschef Michael Frisch seine Ex-Partei kürzlich im Landtag charakterisiert.







