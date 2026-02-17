Prozess an Landgericht in RLP
Bande soll falsch deklarierten Wein verkauft haben
Jahrelang soll eine rheinhessische Kellerei Wein unter falschem Etikett verkauft haben (Symbolfoto).
Lando Hass. picture alliance/dpa

Jahrelang soll eine rheinhessische Kellerei Wein unter falschem Etikett verkauft haben, unter anderem an die Mosel. Insgesamt geht es um mehr als fünf Millionen Liter. Vier Mitarbeiter der Kellerei stehen nun in Bad Kreuznach vor Gericht.

Lesezeit 2 Minuten
Qualitätswein aus der Pfalz, Spätlese aus Rheinhessen – auch mit Bio-Siegel: Was eine rheinhessische Weinkellerei als teils hochwertige Produkte verkaufte, sollen in Wahrheit minderwertigere Wein-Mischungen gewesen sein. Vor dem Landgericht in Bad Kreuznach müssen sich deshalb aktuell vier Männer verantworten.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

