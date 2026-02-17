Nikolaus Heidelbach im Porträt So viel Braubach steckt in seinen Kinderbüchern Michael Stoll 17.02.2026, 11:37 Uhr

i Die Arbeit an seinen Büchern erledigt der renommierte Kinderbuchautor und Zeichner Nikolaus Heidelbach in seinem Kölner Atelier - sein Heimatort Brauchbach am Mittelhein ist in den Werken allerdings bis heute präsent. Michael Stoll

Nikolaus Heidelbach ist am Mittelrhein aufgewachsen und zählt heute zu den renommierten deutschen Kinderbuchautoren und Illustratoren. Unter Beweis stellt er das auch wieder in seinem neuen Werk „Simone“. Wir haben ihn in seinem Atelier besucht.

In seinem Atelier in Köln entwirft und gestaltet Nikolaus Heidelbach Bilderbücher und Illustrationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Rund 100 Buchtitel, so der heute 70-Jährige, seien bisher erschienen. Am bekanntesten die Illustrationen der Märchen der Brüder Grimm und von Hans-Christian Andersen.







