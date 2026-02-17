Lückenschluss in der Eifel
Brücken, Tunnel, Unterführungen: Bilder zeigen neue A1
So soll nach Vorstellung des Landesbetriebs Mobilität die neue Eifel-Autobahn eines Tages aussehen - die Visualisierungen beruhen auf den Planungen und sind schon seit einer Weile im Internet unter www.a1-lueckenschluss.de einsehbar. Dieses Bild zeigt die geplante Talbrücke Nohner Bach.
Landesbetrieb Mobilität Trier/www.a1-lueckenschluss.de

Eine Autobahn besteht nicht nur aus Fahrspuren. Es braucht auch Brücken, Überführungen, Anschlussstellen und Rastplätze. Auf Visualisierungen ist schon jetzt erkennbar, wie die A1 im Bereich des Lückenschlusses in der Eifel einmal aussehen wird.

Nigelnagelneue Autobahnabschnitte werden in Deutschland eher selten gebaut. Umso spannender, was demnächst in der Eifel passiert: Im März sollen die Arbeiten für den ersten von drei Bauabschnitten des A1-Lückenschlusses beginnen. 25 Kilometer Autobahn sollen in den nächsten Jahren entstehen – und damit etliche Brücken, Über- und Unterführungen, Rastplätze sowie Regenauffanganlagen.

