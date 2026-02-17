Gefälschte E-Mails im Umlauf
Achtung, Betrug: So erkennen Sie Fake-Rechnungen
Gefälschte Rechnungen, die per E-Mail ankommen - das kommt immer wieder vor. Derzeit kursieren im nördlichen Rheinland-Pfalz wie
Gefälschte Rechnungen, die per E-Mail ankommen - das kommt immer wieder vor. Derzeit kursieren im nördlichen Rheinland-Pfalz wieder einmal entsprechende Mails. Wir haben Experten gefragt, wie man diese Betrugsversuche erkennt (Symbolfoto).
Daniel Naupold. picture alliance / dpa

In Rheinland-Pfalz kursieren wieder gefälschte E-Mails, die angeblich von einem bekannten Unternehmen kommen. Das Ziel der Betrüger, die sie verschicken: an das Geld der Empfänger kommen. Experten geben Tipps, wie man sich vor der Masche schützt.

Lesezeit 2 Minuten
Die E-Mails sehen harmlos aus, irgendwie vertraut. Sie scheinen von einer bekannten Firma zu kommen, die genannte Adresse liegt in Rheinland-Pfalz. „Hiermit erhalten Sie Ihre Rechnung im PDF-Format“, heißt es im Text der E-Mails, in der auch eine Rechnungsnummer genannt wird.

