Gefälschte E-Mails im Umlauf Achtung, Betrug: So erkennen Sie Fake-Rechnungen Tim Kosmetschke 17.02.2026, 15:09 Uhr

i Gefälschte Rechnungen, die per E-Mail ankommen - das kommt immer wieder vor. Derzeit kursieren im nördlichen Rheinland-Pfalz wieder einmal entsprechende Mails. Wir haben Experten gefragt, wie man diese Betrugsversuche erkennt (Symbolfoto). Daniel Naupold. picture alliance / dpa

In Rheinland-Pfalz kursieren wieder gefälschte E-Mails, die angeblich von einem bekannten Unternehmen kommen. Das Ziel der Betrüger, die sie verschicken: an das Geld der Empfänger kommen. Experten geben Tipps, wie man sich vor der Masche schützt.

Die E-Mails sehen harmlos aus, irgendwie vertraut. Sie scheinen von einer bekannten Firma zu kommen, die genannte Adresse liegt in Rheinland-Pfalz. „Hiermit erhalten Sie Ihre Rechnung im PDF-Format“, heißt es im Text der E-Mails, in der auch eine Rechnungsnummer genannt wird.







