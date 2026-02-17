„Rosa Bütt“ in Koblenz Videodoku: Ein Abend mit Dörthe Dutt Kevin Rühle 17.02.2026, 17:28 Uhr

i Die Show "Rosa Bütt" im Cafe Hahn in Koblenz Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Udo Eulgem ist eher zurückhaltend, das kann man von seiner Kunstfigur, Drag Queen Dörthe Dutt, nicht behaupten. Vier Wochen lang spielt sie mit ihrem Ensemble im Café Hahn, alle Shows sind schon weit vor der Premiere ausverkauft.

Dörthe Dutt ist ein Produkt des Koblenzer Karnevals. Die Dragqueen ist seit 2013 Hauptfigur der „Rosa Bütt“. Sie schreibt, tanzt und singt. Den Erfolg hat sie sich erarbeitet, mittlerweile ist es nicht einfach, an Karten für die Show im Café Hahn zu kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen