Rhein, Mosel, Nahe und Glan
Ab und Auf und Ab: So geht es mit dem Hochwasser weiter
An der Mosel (hier: Dieblich) wurde der Höchststand fürs erste überschritten, ein Wiederanstieg scheint aber möglich.
An der Mosel (hier: Dieblich) wurde der Höchststand fürs erste überschritten, ein Wiederanstieg scheint aber möglich.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Bekommt es Rheinland-Pfalz zum Beginn der Fastenzeit mit einem Hochwasser zu tun? Zunächst sinken die Wasserstände an Rhein, Mosel, Nahe und Glan – doch die Experten vom Landesamt für Umwelt erwarten einen Wiederanstieg. Die Details.

Lesezeit 1 Minute
Die Flüsse in Rheinland-Pfalz führen derzeit viel Wasser – und es könnte im weiteren Wochenverlauf noch mehr werden, meldet die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz. Insbesondere am Oberrhein stiegen die Wasserstände am Fastnachtsdienstag an, die Folgen für die Mittelrheinregion sind somit absehbar.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzHochwasser

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten