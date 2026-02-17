Rhein, Mosel, Nahe und Glan Ab und Auf und Ab: So geht es mit dem Hochwasser weiter Tim Kosmetschke 17.02.2026, 13:04 Uhr

i An der Mosel (hier: Dieblich) wurde der Höchststand fürs erste überschritten, ein Wiederanstieg scheint aber möglich. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Bekommt es Rheinland-Pfalz zum Beginn der Fastenzeit mit einem Hochwasser zu tun? Zunächst sinken die Wasserstände an Rhein, Mosel, Nahe und Glan – doch die Experten vom Landesamt für Umwelt erwarten einen Wiederanstieg. Die Details.

Die Flüsse in Rheinland-Pfalz führen derzeit viel Wasser – und es könnte im weiteren Wochenverlauf noch mehr werden, meldet die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz. Insbesondere am Oberrhein stiegen die Wasserstände am Fastnachtsdienstag an, die Folgen für die Mittelrheinregion sind somit absehbar.







