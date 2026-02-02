Festnahme eskaliert Haftstrafe für versuchten Totschlag im Kreis Neuwied Kim Fauss 02.02.2026, 13:57 Uhr

i Eine Verhaftung im Kreis Neuwied eskalierte im Jahr 2025. Nun wurde ein 35-Jähriger vor dem Koblenzer Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er versucht haben soll, zwei Polizisten zu töten. Oliver Berg. picture alliance / dpa

Ein 35-Jähriger soll bei seiner Festnahme versucht haben, an die Waffe eines Polizisten zu kommen. Dabei habe er gedroht, die Beamten umzubringen. Nun wurde der Mann wegen versuchten Totschlags am Koblenzer Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilt.

Im Januar 2025 soll die Festnahme eines 35-Jährigen im Kreis Neuwied so aus dem Ruder gelaufen sein, dass der Mann letztlich versucht haben soll, zwei Polizisten zu töten. Laut Anklage habe der Mann die Waffe eines Beamten entwenden wollen, und auch einen Hund soll der Angeklagte auf die Polizisten gehetzt haben.







