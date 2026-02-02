Nach Alarm von Schulen in RLP: Elternvertreter fordern mehr als nur Polizeipräsenz
Nach Alarm von Schulen in RLP
Elternvertreter fordern mehr als nur Polizeipräsenz
Aus mehreren Schulen in Rheinland-Pfalz dringen Alarmsignale nach außen, Lehrkräfte berichten von schwierigen Situationen, hier und da muss sogar die Polizei anrücken. Doch die wird die Probleme nicht lösen, kritisiert der Landeselternbeirat.
Lesezeit 2 Minuten
Polizeipräsenz allein löst die Probleme an den Brennpunktschulen nicht. „Sie verdeckt Ursachen nur vorübergehend“, erklärt der Landeselternbeirat (LEB) im Kontext der aktuellen Debatte um die Situation an manchen Schulen im Land, nicht nur an der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen, an der es zuletzt wieder mehrmals zu Polizeieinsätzen kam.