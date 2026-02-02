40 Jahre Villa Musica Villa Musica: Von Nachwuchsförderung bis Weltelite Claus Ambrosius 02.02.2026, 14:56 Uhr

i Ein Fest der Musik zum Festjahresauftakt: die Geigerin Midori mit dem Pianisten Jonathan Biss und dem Cellisten Antoine Lederlin im Mainzer Landesmuseum. Maike Hessedenz

Mit Schubert und Midori ins Festjahr: Zum Auftakt ihrer Jubiläumskonzerte zum 40-jährigen Bestehen versammelt die Villa Musica politische Prominenz und musikalische Weltklasse unter dem Dach des Mainzer Landesmuseums.

In diesen Tagen gibt es im kulturellen Leben des Landes einiges zu feiern – wer den Eindruck hat, dass sich die Anlässe ein wenig ballen, liegt nicht ganz falsch. Das könnte auch mit den näher rückenden Wahlen zu tun haben: Die amtierende Landesregierung nutzt Gelegenheiten, um erfolgreiche kulturpolitische Projekte sichtbar zu machen.







