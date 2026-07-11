Wer keinen Pool im eigenen Garten stehen hat, den zieht es an heißen Tagen ins nächste Freibad. Doch wie lange fährt man in der Region eigentlich zum nächsten Bad? Unsere Zeitung hat dazu eine interaktive Karte erstellt.
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Sommer, Sonne, Badewetter: Bei Temperaturen über 30 Grad zieht es die meisten ins kühle Nass. Und nach der Juni-Hitze stehen weitere heiße Tage bevor. Doch eine Abkühlung direkt vor der Haustür ist für viele ein Luxus – denn immer mehr Freibäder in der Region schließen.