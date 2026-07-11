Karte zeigt nächstes Freibad So lange braucht man bis zum Sprung ins Wasser Nina Legler 11.07.2026, 06:00 Uhr

i Viele können es an einem heißen Tag kaum erwarten, sich im Wasser abzukühlen. Unsere Zeitung hat einen Blick auf die Erreichbarkeit von Freibädern mit dem Auto geworfen. Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Wer keinen Pool im eigenen Garten stehen hat, den zieht es an heißen Tagen ins nächste Freibad. Doch wie lange fährt man in der Region eigentlich zum nächsten Bad? Unsere Zeitung hat dazu eine interaktive Karte erstellt.

Sommer, Sonne, Badewetter: Bei Temperaturen über 30 Grad zieht es die meisten ins kühle Nass. Und nach der Juni-Hitze stehen weitere heiße Tage bevor. Doch eine Abkühlung direkt vor der Haustür ist für viele ein Luxus – denn immer mehr Freibäder in der Region schließen.







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