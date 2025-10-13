Link kann Malware enthalten: Polizei warnt vor Falschmeldungen über eine Entführung
Link kann Malware enthalten
Polizei warnt vor Falschmeldungen über eine Entführung
Das Polizeipräsidium Koblenz warnt vor Falschmeldungen über ein entführtes Kind. Diese „Fake News“ verbreiten sich demnach derzeit vor allem auf Facebook.
Lesezeit 1 Minute
Seit Tagen verbreitet sich in sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, eine angebliche Vermisstenmeldung: Eine Elfjährige soll entführt worden sein. Die Posts werden mit unterschiedlichen Orten und Namen geteilt – es handelt sich um „Fake News“, wie das Polizeipräsidium (PP) Koblenz mitteilt.