Link kann Malware enthalten Polizei warnt vor Falschmeldungen über eine Entführung 13.10.2025, 17:26 Uhr

i Die Polizei Koblenz weist auf Falschmeldungen zu einer angeblich vermissten Elfjährigen hin, die im Internet kursieren (Symbolbild) Jens Kalaene. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Polizeipräsidium Koblenz warnt vor Falschmeldungen über ein entführtes Kind. Diese „Fake News“ verbreiten sich demnach derzeit vor allem auf Facebook.

Seit Tagen verbreitet sich in sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, eine angebliche Vermisstenmeldung: Eine Elfjährige soll entführt worden sein. Die Posts werden mit unterschiedlichen Orten und Namen geteilt – es handelt sich um „Fake News“, wie das Polizeipräsidium (PP) Koblenz mitteilt.







