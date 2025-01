Reparaturen laufen So ist der Stand an der Schleuse Müden 08.01.2025, 17:18 Uhr

i Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP, zweite von rechts), dankte dem Team des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes für professionelles Notfallmanagement nach dem Schleusenunfall. Anke Mersmann

Nach dem Schiffsunfall an der Moselschleuse Müden laufen die Reparaturen auf Hochtouren. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) dankte allen Beteiligten. Die hoffen darauf, dass es nicht zu einem Hochwasser kommt. Es könnte die Arbeiten ausbremsen.

Es tröpfelt überall ein wenig. Die Mosel ist zwar ausgesperrt, doch sie drängt in die trockengelegte Kammer der Schleuse in Müden, die vor genau einem Monat bei einem Schiffsunfall schwer beschädigt wurde. Und doch: Die Kammer ist, von großen Pfützen mal abgesehen, frei von Wasser, zumal am Schleusenausgang auch noch Pumpen nachhelfen.

