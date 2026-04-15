3826,47 km auf Canyon-Bike
So hat Rekord-Radler Alex McCormack die Mosel erlebt
Alex McCormack an der Mosel: 3826,47 Kilometer legte der Ultra-Radfahrer in sieben Tagen zurück, immer hin und her zwischen Kobl
Alex McCormack an der Mosel: 3826,47 Kilometer legte der Ultra-Radfahrer in sieben Tagen zurück, immer hin und her zwischen Koblenz und Alf.
Rèka Liziczai/Canyon Bicycles

75 Kilometer sind es von Koblenz bis nach Alf im Kreis Cochem-Zell – immer an der Mosel entlang. Mehr als 50 Mal hat Alex McCormack kürzlich die Entfernung zwischen den beiden Orten zurückgelegt – ein neuer Sieben-Tage-Rekord. Wie geht es ihm nun?

Lesezeit 2 Minuten
3826,47 Kilometer in sieben Tagen, immer hin und her zwischen Koblenz und Alf (Kreis Cochem-Zell): Der Weltrekord, den Ultra-Radfahrer Alex McCormack kürzlich an der Mosel aufstellte, hat Schlagzeilen gemacht. Der Brite verbesserte die bisherige Höchstleistung auf zwei Rädern in einer Woche um 12,66 Kilometer.

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