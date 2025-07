Nach dem irren Viertelfinale gegen Frankreich treffen die deutschen Fußballfrauen am Mittwoch im Halbfinale auf Spanien. Die Vorfreude steigt auch in RLP. Rund um den Nürburgring ist die Stimmung besonders gut – wegen Nationalspielerin Rebecca Knaak.

Mit ihrem mitreißenden Viertelfinalauftritt gegen Frankreich am Samstag haben die deutschen Fußballfrauen etwas in Gang gesetzt – plötzlich ist das Team um Torhüterin Ann-Katrin Berger in aller Munde. Auch in Rheinland-Pfalz werden spätestens jetzt die schwarz-rot-goldenen Accessoires entstaubt, die Vorfreude auf das Halbfinale gegen Spanien am Mittwochabend (21 Uhr, ARD) steigt. Mittendrin: Rebecca Knaak aus der Nähe von Adenau (Kreis Ahrweiler). Wir haben bei Menschen, die die Nationalspielerin kennen, nachgefragt, mit welchen Gefühlen sie auf den Turnierverlauf sowie den bisherigen Erfolg Knaaks und ihrer Kameradinnen schauen – und bei Verbänden und Betrieben, ob schon ein Hauch von Euphorie durchs Land weht.

Knaaks Wurzeln: Rebecca Knaak hat ihre Fußballkarriere beim SV Reifferscheid in der Eifel in der Nähe des Nürburgrings begonnen. Noch heute pflegt Norbert Cläsgens, der Vorsitzende des Sportvereins, zur Familie Knaak, die in Winnerath wohnt, einen guten Kontakt. „Rebecca war erst vor Kurzem in ihrer Heimat und hat eine kleine Trainingseinheit in ihrer ehemaligen Kindertagesstätte Luftikus organisiert“, weiß er zu berichten – Knaaks Mutter ist als Erzieherin der Kita tätig, erzählt Cläsgens.

Knaaks Umfeld: Mit ihrer besten Freundin Magdalena Schumacher ist Knaak im täglichen Kontakt. Schon in der Jugend haben sie gemeinsam beim SC 07 Bad Neuenahr Fußball gespielt. Bereits damals zeigte die heutige Nationalspielerin sehr viel Potenzial – stand Knaak auf dem Platz, hatten ihre Mitspielerinnen keine Sorgen vor einer Niederlage, erinnert sich Schumacher: „Allein durch ihre Präsenz auf dem Spielfeld konnte sie Spiele entscheiden.“

Knaak erzählt Schumacher regelmäßig von der guten Stimmung in der Nationalmannschaft: „Sie berichtet von einer richtig coolen Mannschaft und dass die Stimmung richtig gut ist.“ Der epische Viertelfinalerfolg im Elfmeterschießen habe das Team so richtig zusammengeschweißt. Die Mannschaft glaubt nun immer mehr ans eigene Können. Das eint.

Derzeit spielt Knaak bei Manchester City in England. Für Schumacher war es keine Frage, ihre beste Freundin dort zu besuchen und sich das Derby zwischen City und Manchester United im großen Ethihad Stadium anzuschauen, in dem sonst die Spiele der Herrenmannschaft stattfinden. Auch als Knaak noch im schwedischen Malmö beim FC Rosengard gespielt hat, verband Schumacher einen Freundschaftsbesuch direkt mit einem zehntägigen Urlaub in Schweden.

Bis auf eine Ausnahme war Schumacher bei jedem deutschen Turnierspiel in der Schweiz dabei. Knaak stehen bis zu vier Tickets zur Verfügung, die sie an ihren Freundeskreis weitergeben kann. „Für uns ist das eine tolle, wertvolle Reise“, sagt Schumacher dankbar. Nach Spielende kommt Knaak immer zu einem kleinen Small Talk zu ihren Freundinnen und bedankt sich für ihre Anwesenheit, was auch bei solchen Länderspielen möglich ist. „Für sie ist das nicht selbstverständlich. Umso freut sie sich, wenn sie nach Spielende von uns in den Arm genommen werden kann“, sagt Schumacher.

Für Schumacher ist das keine Frage: „Wenn wir ins Finale kommen, werden wir uns natürlich auch das Finale vor Ort anschauen.“ Aber bei einem ist sich Schumacher, die in Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) lebt, sicher: „Ganz egal wie weit die Nationalmannschaft kommt: Sowohl in Kruft als auch in Winnerath wird sie schön empfangen werden.“

i Rebecca Knaak (rechts) mit Teamkollegin Janina Minge. Die Nationalspielerin kommt aus der Nähe von Adenau. Sebastian Gollnow/dpa. picture alliance/dpa

Die Verbände: Auch beim Fußballverband Rheinland ist die Stimmung bestens. „Die laufende Frauen-EM in der Schweiz beweist: Der Frauenfußball ist auf einem Top-Niveau angekommen. Die hohe sportliche Qualität, die positive Stimmung und die Begeisterung der Fans machen dieses Turnier zu einem echten Höhepunkt – sportlich wie gesellschaftlich“, wie es auf Anfrage heißt. Mit Blick auf Rebecca Knaak fügt der Verband hinzu: „Zudem freuen wir uns natürlich sehr, dass der Fußballverband Rheinland durch die frühere Verbandsauswahlspielerin Rebecca Knaak so toll vertreten wird.“

Dany Spindler vom Südwestdeutschen Fußballverband kann sich der Euphorie nur anschließen: „Wir sind sehr stolz, dass mit Jule Brand und Laura Freigang zwei unserer ehemaligen Auswahlspielerinnen im Kader stehen“, sagt er und ergänzt: „Natürlich wünschen wir uns von der EM im Nachgang einen Effekt, dass Mädels Fußball spielen wollen und unsere Vereine einen Zulauf bekommen. Das Interesse ist auf jeden Fall da, was die Zahlen zeigen: ausverkauftes Viertelfinale, meiste Zuschauer bei Viertelfinalspielen überhaupt und, und, und…“

Die Fanartikel-Händler: Und die Fans? Ein Indiz für die steigende Aufmerksamkeit liefert Intersport Krumholz. Beim Sportartikel-Händler aus Mülheim-Kärlich (Kreis Mayen-Koblenz) heißt es: „ Die Umsätze mit den Trikots der Frauennationalmannschaft sind in den letzten beiden Monaten signifikant im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen“, so Jannis Hofmann, Head of E-Commerce & Marketing. Besonders beliebt ist das Jubiläumstrikot, welches zum 125-jährigen Bestehen des DFB erschienen ist, sowie das rote Auswärtstrikot: „Die Nostalgie beim Jubiläumstrikot schlägt sich auch in den verkauften Zahlen nieder“, sagt Hofmann und ergänzt: „Das Rote kommt jedoch mit Abstand am besten an.“

Die Gastronomie: Fußballgucken macht in Gemeinschaft noch mehr Spaß – und so gibt es etliche Wirte, die Public Viewings für die (hoffentlich noch zwei folgenden) Turnierspiele der deutschen Frauen organisieren. Der Königsbacher Biergarten am Deutschen Eck in Koblenz beispielsweise bietet „Rudelgucken“ an. „Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, und es gibt kein Unwetter“, meint Jenny Kurzbach, Assistentin der Geschäftsführung. Mit einem Augenzwinkern sagt sie: „Aber wir haben schönes Wetter bei Petrus bestellt.“ Das Public Viewing wird sehr gut angenommen, und entsprechend ist ausreichend Personal am Start, ergänzt sie. Auch die Bar FuchsArt in der Koblenzer Südstadt überträgt die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft – wetterunabhängig auf einer Leinwand in der Kneipe.