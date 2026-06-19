Amy Lopez’ mutmaßlicher Mörder
Altenheimleiterin: „Er war vollkommen unauffällig“
Am 18. August beginnt der Prozess im Mordfall Amy Lopez im Koblenzer Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, "zur Befried
Am 18. August beginnt der Prozess im Mordfall Amy Lopez im Koblenzer Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, "zur Befriedigung des Geschlechtstriebs heimtückisch und sonst aus niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben". Im Februar war der 81-Jährige in einem Seniorenheim in der Region Koblenz festgenommen worden. Wir haben mit einer leitenden Mitarbeiterin der Einrichtung über ihren früheren Bewohner gesprochen.
Polizei Rheinland-Pfalz

Vor seiner Festnahme lebte der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez in einem Seniorenheim im Raum Koblenz. Weder Mitarbeiter noch Bewohner ahnen, wer mit ihnen unter einem Dach lebt. Wir haben mit einer Führungskraft über den 81-Jährigen gesprochen.

Lesezeit 4 Minuten
An einem kalten Wintertag im Februar fährt an einem Seniorenheim im Raum Koblenz ein eher unscheinbarer Wagen vor. Kriminalpolizei. Die Beamten in Zivil treten höchst diskret auf. Keine Sirene. Kein Blaulicht. Kaum einer der Senioren nimmt überhaupt von den Polizisten Notiz.

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Rheinland-PfalzBlaulicht

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