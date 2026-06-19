Vor seiner Festnahme lebte der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez in einem Seniorenheim im Raum Koblenz. Weder Mitarbeiter noch Bewohner ahnen, wer mit ihnen unter einem Dach lebt. Wir haben mit einer Führungskraft über den 81-Jährigen gesprochen.
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An einem kalten Wintertag im Februar fährt an einem Seniorenheim im Raum Koblenz ein eher unscheinbarer Wagen vor. Kriminalpolizei. Die Beamten in Zivil treten höchst diskret auf. Keine Sirene. Kein Blaulicht. Kaum einer der Senioren nimmt überhaupt von den Polizisten Notiz.