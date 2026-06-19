Private Nutzung bald tabu Handyverbot an Schulen in RLP: Das fordern die Verbände Hannah Klein 19.06.2026, 06:00 Uhr

i Die neue Landesregierung plant ein Verbot privater Handynutzung an allen Schulen und kündigt bereits neue verbindliche Regeln an. Die rheinland-pfälzischen Interessensverbände der Lehrer haben Forderungen. Das sagen der Philologenverband, der Verband Bildung und Erziehung und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Handys adieu: Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung will Smartphones aus allen Schulen verbannen – zumindest ihre private Nutzung. Die Bildungsministerin kündigt bereits neue verbindliche Regeln an. Welche Forderungen die Verbände haben.

Schnell auf dem Schulhof noch eine Chatnachricht verschicken. Zwischen den Schulstunden einen kurzen Blick aufs Smartphone werfen. Oder lustige Kurzvideos zum Zeitvertreib in der Pause anschauen. All das dürfte an den Schulen in Rheinland-Pfalz bald nicht mehr möglich sein.







Artikel teilen

Artikel teilen