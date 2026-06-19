Handys adieu: Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung will Smartphones aus allen Schulen verbannen – zumindest ihre private Nutzung. Die Bildungsministerin kündigt bereits neue verbindliche Regeln an. Welche Forderungen die Verbände haben.
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Schnell auf dem Schulhof noch eine Chatnachricht verschicken. Zwischen den Schulstunden einen kurzen Blick aufs Smartphone werfen. Oder lustige Kurzvideos zum Zeitvertreib in der Pause anschauen. All das dürfte an den Schulen in Rheinland-Pfalz bald nicht mehr möglich sein.