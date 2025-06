An der Rastanlage Hunsrück West ist ein neues technisches Verfahren entstanden, welches zukünftig Lastwagenfahrer bei ihrer Parkplatzsuche entlasten soll. Und so funktioniert das sogenannte telematische Parksystem.

Das telematische Parksystem soll zukünftig Kraftfahrer an der Rastanlage Hunsrück West bei ihrer Parkplatzsuche unterstützen. Mit der modernen Technik, die bereits seit paar Tagen in Betrieb ist, sollen bald noch mehr Rastanlagen bundesweit ausgestattet werden. Der Bund investierte rund 900.000 Euro in das neue Parksystem. Indem die vorhandene Lkw-Parkfläche nun bestmöglich genutzt werden kann, erhöht sich die bisherige Kapazität an der Rastanlage von 50 auf 78 Stellplätze.

Die Verkehrsfreigabe war zugleich der bundesweite Startschuss für die verstärkte Umsetzung weiterer telematischer Parkverfahren auf den Rastanlagen des Bundes, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Hierfür richtet die Autobahn GmbH derzeit ein Kompetenzzentrum für telematisches Parken ein. Ein spezialisiertes Team soll künftig die Umsetzung der telematische Parkverfahren bündeln und intensiv vorantreiben. Telematik ist die Integration von Telekommunikation und Informatik, die die Übertragung, Verarbeitung und Nutzung von Daten ermöglicht. Unter anderem wird dies in den Bereichen Logistik und Verkehr, aber auch im Gesundheitswesen verwendet.

Das neue telematische Parksystem für Kraftfahrer

Und so funktioniert das neue telematische Parksystem: Die Lkw-Fahrer fahren zukünftig bis zu einer Schranke an der Rastanlage vor. Am Terminal stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung. Anschließend wird die Parkdauer abgefragt, die in Tagen, Stunden und Minuten angegeben werden kann. Nachdem das System den Fahrzeugtyp abgefragt hat, wird ein Ticket ausgedruckt. Auf diesem stehen die Parkreihe, die Parkdauer und die Abfahrtszeit für den Lastwagenfahrer. Zudem ist vermerkt, wann der Lkw-Fahrer, der unmittelbar vor einem parkt, abfährt. Das System ist für die Kraftfahrer kostenfrei nutzbar. Beim verwendeten System handelt es sich um das sogenannte Kolonnenparken.

Alternativ dazu gibt es auch das Kompaktparken als zweites System, welches sich in der Vergangenheit auf anderen Rastanlagen bewährt hat: Hier sollen die Fahrzeugführer in der Parkreihe parken, über die mittels dynamischer Anzeige die passende Abfahrtszeit für sie angezeigt wird.

„Der knappe Raum muss effektiv genutzt werden“.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

Mithilfe des telematischen Parksystems kann die vorhandene Lkw-Parkfläche auf Rastanlagen um bis zu 50 Prozent erhöht werden. Das Verfahren stellt die einzige Möglichkeit dar, die dringend benötigten Lkw-Parkstände ohne aufwendige Umbaumaßnahmen realisieren zu können, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

Das Ziel sei klar: „Der knappe Raum muss effektiv genutzt werden“, sagte Bundesverkehrsminister Schnieder (CDU) bei der Einweihung des Systems an der Rastanlage Hunsrück West vor paar Tagen und ergänzt, dass dabei die Digitalisierung hilft. Bis zum Jahr 2030 sollen noch weitere 50 Anlagen dieser Art entstehen, wie Brandenburger, technischer Geschäftsführer der Autobahn GmbH erklärt. Derzeit gibt es lediglich fünf dieser Anlagen deutschlandweit. „Täglich sind Tausende Lkw-Fahrer auf Deutschlands Straßen im Einsatz und leisten eine unverzichtbare Arbeit. Für ihre Ruhepausen brauchen sie gut ausgebaute und gut erreichbare Lkw-Parkmöglichkeiten“, bekräftigte Schnieder in seinem Statement. Dies sei auch weiterhin eine Daueraufgabe, betont der neue Bundesverkehrsminister.

i Dirk Brandenburger, technischer Geschäftsführer der Autobahn GmbH (links), und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (rechts) stellen das neue telematische Parksystem für Lkw vor. Marvin Conradi

Brandenburger ist überzeugt vom umgesetzten Konzept, um das Angebot an Lkw-Stellplätzen zu erweitern: „Wir schaffen mit dem telematischen Parkverfahren eine schnelle digitale Lösung, die Lkw mithilfe von dynamischen Anzeigen optimal einreiht.“ Den Parkplatzmangel solle taktisch entgegengewirkt werden, erklärt er, um möglicht bereits vorhandenen Stellfläche zu nutzen und die Kapazitäten für die Ruhepausen der Fahrer zu vergrößern.

Auch Markus Gerhards, Direktor der Niederlassung West der Autobahn GmbH, bezog Stellung: „Mit dem dritten telematisch gesteuerten Parksystem für die Region West hat unser Team – bestehend aus Planung, Bau, Telematik, Verkehrsbehörde und Vergabe – das Projekt in zwölf Monaten gemeinsam vorangebracht.“

Die aktuelle Lage an Lkw-Parkplätzen in Deutschland

Derzeit stehen rund 82.500 Lkw-Parkplätze im Bereich der Bundesautobahnen zur Verfügung. Diese verteilen sich auf rund 1900 Rastanlagen sowie auf rund 260 private Autohöfe in der Nähe der Autobahnen. Laut der Zählung der Autobahn GmbH aus dem Jahr 2023, die durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ausgewertet und 2024 veröffentlicht wurde, fehlten allein zum Zeitpunkt der Zählung rund 20.000 Lkw-Parkplätze.