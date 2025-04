Der Tag der Arbeit am 1. Mai wird auch in Rheinland-Pfalz jedes Jahr flächendeckend gefeiert. Was als Protest für bessere Arbeitsbedingungen begann, wird heute vielerorts mit Festen und Traditionen verbunden. Vom Maifeuer übers Baum-Stellen bis hin zu Wandertouren – an Ideen, wie man den Feiertag gestalten kann, fehlt es wohl nicht.

Was den Veranstaltungen zum 1. Mai in diesem Jahr wohl zugutekommen wird: Der Tag fällt auf einen Donnerstag. Nimmt man einen Brückentag frei, hat man gleich ein verlängertes Wochenende, das mit Freizeitaktivitäten gefüllt werden will. Wir haben uns angeschaut, was das nördliche Rheinland-Pfalz am Tag der Arbeit sowie den Folgetagen zu bieten hat, und dazu unter anderem die Experten von Rheinland-Pfalz Tourismus nach den beliebtesten und außergewöhnlichsten Events gefragt.

Schon am Vorabend zum 1. Mai wird vielerorts gefeiert

Die Feiern zum Maibeginn starten vielerorts bereits am Abend des 30. Aprils. An dem Tag, der auch als Walpurgisnacht bekannt ist, finden Veranstaltungen wie Tanz in den Mai oder gesellige Maifeuer statt. In Alpenrod im Westerwaldkreis organisieren etwa der Verein „ Maifeuer Alpenrod “ die, laut eigener Aussage, die größte Maifeuer-Party der Region. Verbunden mit Tanz in den Mai – inklusive DJ und abschließenden Feuerwerk – wird das riesige Feuer entfacht, „ um die Wintergeister zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heißen“, wie es auf der Website des Vereins heißt. Dort sind auch Tickets im Vorverkauf erhältlich.

In Linz im Kreis Neuwied wird auf dem Marktplatz ab 19 Uhr im Rahmen einer Veranstaltung des Stadtsoldatencorps in den Mai getanzt, und in Buchholz, das ebenfalls im Kreis Neuwied liegt, kommen Rockmusikfans auf ihre Kosten und können beim Festival Rock in den Mai headbangend den Frühling begrüßen. Wie RLP-Tourismus mitteilt, wird auch im Hunsrück der Vorabend des Feiertags gebührend zelebriert. Die Ortsgemeinde Mörsdorf lädt zur „Feier in den Mai an der Geierlay“ ein. Die Besucher können bei freiem Eintritt begleitet von Live-Musik und verschiedenen Speise- und Getränkeangeboten in den 1. Mai reinfeiern.

i Wilde Narzissen blühen im Oleftal. Bis Anfang Mai ist das Naturschauspiel zu sehen und kann unter anderem auf geführten Wanderungen bewundert werden. Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Am 1. Mai selbst gibt es natürlich ebenfalls unzählige Veranstaltungen. In Koblenz-Güls wird im Rahmen des Blütenfests um 15 Uhr traditionsgemäß der Maibaum aufgestellt. In Zell an der Mosel wird das Wanderevent „Gieh roff of dat Häisje“ im Weinberg oberhalb der Stadt vom Heimat- und Verkehrsverein veranstaltet. Laut der Beschreibung von RLP-Tourismus können die Teilnehmer dabei ab 11 Uhr vom Marktplatz aus etwa den Collis-Rundweg bis zur Löhnshöhe erkunden sowie den Collis-Steig und den Themenweg „Zeller schwarze Katz“. In Winningen im Kreis Mayen-Koblenz findet am 1. Mai die traditionelle Maifeier auf der Pfarrheck statt. Nach einer Wanderung zum Rastplatz Pfarrheckskopf in der Nähe des Flugplatzes, der eine schöne Aussicht auf das Moseltal bietet, warten ab 11 Uhr Weine und Eintopf auf die Besucher.

Auch ohne organisierte Maifeste bieten sich im nördlichen Rheinland-Pfalz einige Wanderrouten an, die man sowohl am Feiertag, als auch am nachfolgenden verlängerten Wochenende begehen kann. Neben zahlreichen schönen Wander- und Radwegen in Eifel, Hunsrück, Westerwald und entlang von Rhein, Mosel und Lahn, die auf der Website der RLP-Tourisitk zu finden sind, schlägt Pressesprecherin Jennifer Hauschild zum ersten Maiwochenende auch ein paar außergewöhnlichere Touren vor.

Besonders ist beispielsweise die Wanderung zur Narzissenblüte im Oleftal in der Eifel. Die Führungen finden nur noch bis zum 4. Mai statt und versprechen ein Naturschauspiel aus wild wachsenden gelben Narzissen, das nur einmal im Jahr zu sehen ist. Der Weg kann auf eigene Faust oder mit fachkundiger Begleitung begangen werden. Startpunkt ist der Parkplatz „Hollerather Knie“ bei Hellenthal-Hollerath.

Rätselwanderungen und Rangertouren

Wer bei einer Wanderung nicht nur den Körper, sondern auch den Geist fit halten will, kann sich an Goldis Rätselwanderung in Piersport an der Mosel versuchen. Die Kniffelaufgabe ist optimal für Familien geeignet, denn auf dem Weg gilt es Ausschau nach den Goldi-Buchstaben zu halten, diese richtig zusammenzusetzen, um am Ende der Route ein Lösungswort zu bilden. Die Teilnahmekarten sind kostenlos in der Touristinformation Piesport/Minheim erhältlich.

Im Hunsrück kann man derweil an mehreren Terminen im Mai gemeinsam mit dem Ranger im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auf Wanderschaft gehen. Am 1. Mai findet beispielsweise die Felsentour statt und am 2. Mai die Gipfeltour. Darüber hinaus bietet der Nationalpark auf seiner Website noch zahlreiche weitere Erlebnistouren an.

Weitere Aktivitäten, die sich laut RLP-Tourismus auch für das verlängerte Wochenende anbieten, sind zum Beispiel diverse Kletterparks wie der Hochseilgarten HighLive im Hunsrück, der Kletterwald Sayn oder der Kletterwald Bad Marienberg. In Cochem lockt der Handwerker- und Regionalmarkt am 3. und 4. Mai wieder zahlreiche Besucher an, und auf dem Rotweinwanderweg im Ahrtal startet am 1. Mai der Weinfrühling Mittelahr, der bis zum 25. Mai jedes Wochenende stattfindet. Eine spannende Ausstellung erwartet derzeit außerdem Dino- und Rock-Fans im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen. Dort werden Fossilien gezeigt, die nach Rockstars benannt sind.