Ein Jahr sind die Dreharbeiten für die Vox-Doku-Serie „Herbstresidenz“ mit Tim Mälzer und André Dietz nun her: Was hat sich seitdem in Bernkastel-Kues getan? Wird das Seniorenheim jetzt von Anfragen überrannt?

Im zweiten Stock geht gerade die Partie Bingo zu Ende, eine Etage tiefer basteln die Senioren Karten fürs Osterfest, und durch das Haus weht der süße Duft von frisch gebackenem Kuchen. Und mittendrin? Sind einige Gesichter, die dem Betrachter inzwischen vertraut sind, auch wenn er sie persönlich nicht kennt. Denn die Serie „Herbstresidenz“ hat die Zuschauer tief in ihr Leben und ihre Gefühlswelt blicken lassen.

Menschen, die sonst selten in der Öffentlichkeit stehen, hat die Dokumentation ins Rampenlicht gerückt: Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen sowie Menschen mit Behinderung, die nach einer Arbeit auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt suchen. Sie möchten raus aus den Behindertenwerkstätten, sich wirklich gebraucht fühlen. Das werden sie hier. Sie helfen, die alten Menschen wieder mehr zu aktivieren, Körper und Geist anzuregen, sei es mit Backen, Kochen, Gärtnern oder Tüfteln.

i Das Team (von links): André Dietz, Katrin, Jordan, Florian, Kevin, Timon, Tim Mälzer, Maurice, Alina, Sarah und Louis Guido Engels/RTL

Etwa ein Jahr sind die Dreharbeiten inzwischen her, die vier Folgen der Doku-Serie nun alle ausgestrahlt. Was hat sich seitdem in dem Seniorenheim in Bernkastel-Kues verändert? Was ist geblieben? Und gab es dank der emotionalen und teils auch idyllischen Bilder nun einen Ansturm auf die Einrichtung?

Nein, sagt Einrichtungsleiter Manfred Kappes, und er ist auch nicht ganz unglücklich darüber. „Das hätten wir gar nicht bewältigen können“, gesteht er. Schließlich gibt es bereits eine Warteliste. Einige Anfragen von interessierten Pflegekräften habe es gegeben, auch von Bewerbern und einem jungen Menschen mit Behinderung, der ebenfalls gern dort arbeiten möchte. Ob daraus etwas werden könne, zeige sich noch, schließlich seien immer viele bürokratische Hürden zu nehmen.

So lange sind es fünf der Auszubildenden aus der Serie, die noch an Bord sind und nun zum Alltag der Senioren gehören. Alina, Katrin und Sarah zum Beispiel. Viele haben sie ins Herz geschlossen: ihre offene, herzliche und erfrischende Art. Einfach mal machen.

„Es sind so viele Tränen geflossen.“

Stationsleiterin Karolina Liesch

Für die jungen Menschen sei dies eine große Chance gewesen, ihr Potenzial sei vorher oft nicht gesehen worden, sagt Stationsleiterin Karolina Liesch. „Es sind so viele Tränen geflossen“, erzählt sie. „Sie waren so dankbar, wollten teilweise gar nicht mehr von der Arbeit weg.“ Zudem hätten sich die Bewohner auch wieder gebraucht gefühlt, wenn sie mithelfen konnten.

„Die Azubis hatten im Laufe der Zeit Ideen, auf die wir nie gekommen wären“, sagt Liesch – eine Weinprobe oder einen Cocktailabend mit den Senioren zum Beispiel. „Wenn mir jemand vorher erzählt hätte, dass das so gut funktioniert, das hätte ich nicht geglaubt.“

Natürlich habe es auch Tiefpunkte gegeben. Wie würden die Auszubildenden mit den ersten Todesfällen umgehen? „Davor hatten wir Angst“, gesteht Liesch. Doch auch damit hätten sie im Laufe der Zeit gelernt, besser umzugehen.

i André Dietz (links) und Tim Mälzer Guido Engels/RTL

Gerade der Psyche der Bewohner habe der Umgang mit den Menschen mit Behinderung gutgetan. Weniger Langeweile, mehr Ablenkung, da habe so mancher gleich seine Schmerzen vergessen. Sie hätten seitdem deutlich seltener nach Medikamenten verlangt. Für die Mitarbeiter in der Pflege sei die Unterstützung eine große Entlastung, auch wenn sie ihnen meist leichtere Tätigkeiten abnehmen würden.

Für das Seniorenheim barg das Projekt auch ein gewisses Risiko. Wie würde es sich auf die Menschen auswirken, wenn plötzlich ein Kamerateam um sie herum schwirrt? Tobias Möllney, Pressesprecher der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe, berichtet: „Wir hatten vorher den ,Schwarzwälder Hirsch‘ gesehen und damit eine gute Grundlage für unsere Entscheidung.“ Auch dies sei eine tolle Dokumentation über Menschen mit Behinderung gewesen, die in der Gastronomie Arbeit fanden, sodass die Caritas Vertrauen in den sensiblen Umgang mit ihnen gehabt habe.

In Versammlungen seien Bewohner und Mitarbeiter dann über das Projekt informiert worden. Nicht jeder habe vor die Kamera gewollt, sodass manche für diese Zeit in andere Abteilungen gewechselt seien. Und wenn jemand einmal schlechte Laune gehabt habe und sich nicht zeigen wollte, durfte er in seinem Zimmer die Tür hinter sich zu machen, sagt Möllney.

Wichtig sei: In der Senioreneinrichtung sei ein Projekt umgesetzt worden, das dokumentarisch begleitet worden sei. Nicht andersherum. Die Filmfirma habe das Projekt nicht vorgeben, sondern es sei gemeinsam entwickelt worden. Bei den Dreharbeiten sei dann Leben in der Bude gewesen, berichtet Einrichtungsleiter Kappes. „Manchmal lieben sie das“, sagt er über seine Bewohner. „Es war erstaunlich, zu sehen, was man aus ihnen herauskitzeln kann.“

Alles in allem nennt Kappes die Umstellung der Arbeit einen „riesengroßen und langen Prozess“, zu dem die Zeit der Dreharbeiten den Startschuss gegeben habe. Weiter in Planung sei zum Beispiel die Öffnung des Cafés, das seit dem Umbau leer steht. Vielleicht könne es mit ehrenamtlichen Helfern betrieben werden, so die Idee.

Auch in weiteren Einrichtungen der Caritas arbeiten inzwischen Menschen mit Behinderung, zum Beispiel in St. Wendelinus in Wittlich sowie in Mayen. Von den 1000 Menschen, die eigentlich in Behindertenwerkstätten der Caritas im nördlichen Rheinland-Pfalz tätig seien, seien aktuell etwa zehn Prozent außerhalb beschäftigt, erklärt Kappes.

Die Jugendliche aus der Doku-Serie seien inzwischen in der Region angekommen und gut eingearbeitet, seien in verschiedenen Bereichen des Hauses tätig. Einige von ihnen lebten in Wittlich und würden von der Einrichtung Maria Grünewald betreut, unter anderem in einer WG.

Was in jedem Fall im Kopf und im Herzen geblieben ist, sind die Emotionen, so viel ist an der Mosel spürbar. Die Serie sei ein ständiger Begleiter und eine Erinnerung daran, sich immer wieder auf das Konzept zurückzubesinnen, sagt Kappes.

Mal sehen, wie es weitergeht… Vielleicht mit einer Fortsetzung? Der Chef schließt’s nicht aus, auch wenn noch nichts geplant sei, wie er sagt. Aber vielleicht hat sich das Filmteam ja ein wenig in die Mosel verliebt. Frühlingsgefühle in der Herbstresidenz? Wer weiß...

Die nächste Folge läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr bei Vox. Die Folgen können auch bei RTL+ gestreamt werden.