Den Unterricht vom Klassenzimmer in den digitalen Raum zu verlegen – das bleibt für den Landeselternbeirat eine Notlösung. Doch im Fall der Fälle sollte das Homeschooling funktionieren. Der LEB macht Vorschläge für den Unterricht vor der Kamera.
Lesezeit 4 Minuten
Wie die Schulen im Land in Sachen Online-Unterricht aufgestellt sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Erst in der vergangenen Woche ist so manche Schule aufgrund von Glatteiswarnungen aufs Homeschooling umgestiegen. Während aus Sicht der Landesschüler∗innenvertretung immer noch „deutlicher Nachbesserungsbedarf“ besteht, sieht das Bildungsministerium die Schulen gut gerüstet.