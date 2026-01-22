Homeschooling in RLP So blicken Eltern auf den Online-Unterricht im Land Cordula Sailer-Röttgers 22.01.2026, 06:00 Uhr

i Für Eltern ist Homeschooling oft eine zusätzliche Belastung, da sie auf die Schnelle eine Betreuung für ihre Kinder organisieren müssen. Das betrifft laut Landeselternbeirat vor allem die Eltern jüngerer Kinder. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Den Unterricht vom Klassenzimmer in den digitalen Raum zu verlegen – das bleibt für den Landeselternbeirat eine Notlösung. Doch im Fall der Fälle sollte das Homeschooling funktionieren. Der LEB macht Vorschläge für den Unterricht vor der Kamera.

Wie die Schulen im Land in Sachen Online-Unterricht aufgestellt sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Erst in der vergangenen Woche ist so manche Schule aufgrund von Glatteiswarnungen aufs Homeschooling umgestiegen. Während aus Sicht der Landesschüler∗innenvertretung immer noch „deutlicher Nachbesserungsbedarf“ besteht, sieht das Bildungsministerium die Schulen gut gerüstet.







