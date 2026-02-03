Mehr Geld, weniger Bürokratie, langfristige Perspektiven: Ein Hilferuf aus den rheinland-pfälzischen Kommunen wurde vor einigen Monaten laut. Die Initiative „Jetzt reden wir“ stellte Forderungen an die Landesregierung. Nun ging es weiter – aber wie?
Es geht ihnen um den Abbau unnötiger Bürokratie, die Verbesserung der finanziellen Situation vor Ort und nicht zuletzt den Erhalt der Demokratie: Zum zweiten Mal sind die Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ in Mainz gewesen – mit einem konkreten Ziel.