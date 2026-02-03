Zum Schutz der Demokratie So bewertet Bündnis „Jetzt reden wir“ Treffen mit Land Hannah Klein 03.02.2026, 15:34 Uhr

i Die Initiative "Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf" war am Dienstag zum zweiten Mal bei Ministerpräsident Alexander Schweitzer (re.) und Innenminister Michael Ebling (Vierter von re.) zu Gast (von li.): Matthias Hettger aus Hambuch, Berthold Schäfer aus Alflen, Johannes Hammes aus Zettingen, Stefan Thomas aus Faid, Thomas Schäfer aus Dohr sowie Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf. Bastian Hauck

Mehr Geld, weniger Bürokratie, langfristige Perspektiven: Ein Hilferuf aus den rheinland-pfälzischen Kommunen wurde vor einigen Monaten laut. Die Initiative „Jetzt reden wir“ stellte Forderungen an die Landesregierung. Nun ging es weiter – aber wie?

Es geht ihnen um den Abbau unnötiger Bürokratie, die Verbesserung der finanziellen Situation vor Ort und nicht zuletzt den Erhalt der Demokratie: Zum zweiten Mal sind die Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ in Mainz gewesen – mit einem konkreten Ziel.







