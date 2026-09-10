Laut der verantwortlichen Bundesbehörde lief der Test für den Ernstfall gut - auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Mainz (dpa/lrs) – Am Donnerstagvormittag wurde es kurz laut, auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am sechsten bundesweiten Warntag schlugen deutschlandweit Handys oder Anzeigentafeln Alarm und Sirenen heulten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zog eine positive erste Bilanz. Bürgerinnen und Bürger seien zuverlässig über verschiedene Kanäle wie Fernsehen, Radio, Smartphones, Cell Broadcast, Warn-Apps oder anderes erreicht worden.

Laut dem Unternehmen Mecom wurde die bundesweite Probewarnung um 11.00 Uhr planmäßig über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst und erfolgreich an die angeschlossenen Warnmultiplikatoren übermittelt. Mecom betreibt und entwickelt MoWaS für die Bundesrepublik Deutschland. Auch dem rheinland-pfälzischen Innenministerium, das aber nicht an dem Warntag beteiligt war, waren keine Probleme im Land bekannt.

Neben dem bundesweiten gibt es regelmäßig auch landesweite Warntage. Der bundesweite Warntag findet laut BBK jährlich am zweiten Donnerstag im September statt.