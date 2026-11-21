Nach dem ersten Unfall auf der A65 wird die Strecke wieder freigegeben. Wenige Minuten später kracht es erneut – diesmal mit einer Familie in einem Auto.

Haßloch (dpa/lrs) – Bei zwei Auffahrunfällen auf der A65 zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim sind sieben Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder. Beide Unfälle ereigneten sich in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wie die Polizei mitteilte.

Der erste Zusammenstoß passierte am späten Mittag in einem einspurigen Baustellenbereich. Drei Autos waren beteiligt, vier Menschen wurden leicht verletzt. Unter ihnen war ein siebenjähriges Kind. Die Verletzten kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Autobahn wurde zunächst voll gesperrt.

Zweiter Unfall im Rückstau

Nachdem die Sperrung gegen 14.30 Uhr aufgehoben worden war, ereignete sich kurze Zeit später im Rückstau ein weiterer Auffahrunfall. Dabei fuhr ein Auto auf einen Sattelzug auf. In dem Wagen saß eine vierköpfige Familie. Die Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von zwei Monaten und drei Jahren wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn wurde erneut voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Haßloch abgeleitet. Wie lange die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern, war zunächst unklar.