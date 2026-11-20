Korruption im Beschaffungsamt Soldat wegen Bestechlichkeit und Betrug verurteilt Dirk Eberz 20.11.2026, 18:00 Uhr

i Frank S. (Name von der Redaktion geändert) drehte beim Koblenzer Beschaffungsamt das ganz große Rad. Mit manipulierten Vergabeverfahren für die Reinigung von Munitionskisten schanzte er der Firma seiner Partnerin Millionenaufträge zu. Dafür kassierte er rund 1,9 Millionen Euro „Provision“. Doch der illegale Deal flog auf. Jetzt ist der 49-jährige Stabsfeldwebel vom Koblenzer Landgericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Dirk Eberz

Teure Reisen. Wohnung in Dubai. Jahrelang hat ein Berufssoldat des Koblenzer Beschaffungsamts ein Leben im Luxus geführt. Jetzt hat das Landgericht den Porschefahrer jäh ausgebremst. Der 49-Jährige muss wegen Betrug und Bestechung ins Gefängnis.

Am Ende der Verhandlung klicken in Saal 128 des Koblenzer Landgerichts die Handschellen. Es ist der emotionalste Moment im Korruptionsprozess um einen Stabsfeldwebel im Beschaffungsamt. Das Urteil hat Frank S. (Name von der Redaktion geändert) noch äußerlich regungslos entgegengenommen.







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