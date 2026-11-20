Teure Reisen. Wohnung in Dubai. Jahrelang hat ein Berufssoldat des Koblenzer Beschaffungsamts ein Leben im Luxus geführt. Jetzt hat das Landgericht den Porschefahrer jäh ausgebremst. Der 49-Jährige muss wegen Betrug und Bestechung ins Gefängnis.
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Am Ende der Verhandlung klicken in Saal 128 des Koblenzer Landgerichts die Handschellen. Es ist der emotionalste Moment im Korruptionsprozess um einen Stabsfeldwebel im Beschaffungsamt. Das Urteil hat Frank S. (Name von der Redaktion geändert) noch äußerlich regungslos entgegengenommen.