Geschäftsführer geht von Bord In der Landespflegekammer RLP rumort es weiter Frank Schmidt-Wyk 20.11.2026, 16:38 Uhr

i Hinter den Kulissen der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz herrscht seit Wochen Unruhe: Die Kammer steckt in einer selbstverschuldeten Finanzkrise und steuert mit neuem Vorstand nun sogar der eigenen Abwicklung entgegen. Christian Schultz. picture alliance/dpa

Die Auflösungserscheinungen bei der Landespflegekammer RLP setzen sich fort: Geschäftsführer Thorsten Müller geht, weil er die angestrebte Auflösung der Kammer nicht unterstützen will. Wie und ob es weitergeht, dazu haben nun die Mitglieder das Wort.

Der Umbruch in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wird an einer weiteren Personalie sichtbar: Wie jetzt bekannt wurde, hat Geschäftsführer Thorsten Müller zum 30. November gekündigt. Müller hatte die Geschäftsstelle erst im Juni von seinem ausscheidenden Vorgänger David Dietz übernommen.







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