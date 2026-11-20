Die Auflösungserscheinungen bei der Landespflegekammer RLP setzen sich fort: Geschäftsführer Thorsten Müller geht, weil er die angestrebte Auflösung der Kammer nicht unterstützen will. Wie und ob es weitergeht, dazu haben nun die Mitglieder das Wort.
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Der Umbruch in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wird an einer weiteren Personalie sichtbar: Wie jetzt bekannt wurde, hat Geschäftsführer Thorsten Müller zum 30. November gekündigt. Müller hatte die Geschäftsstelle erst im Juni von seinem ausscheidenden Vorgänger David Dietz übernommen.