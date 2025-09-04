Ein 60-Jähriger soll einem 52-Jährigen im Januar am Koblenzer Busbahnhof derart fest mit einem Motorradhelm auf den Kopf geschlagen haben, dass dieser später im Bundeswehrzentralkrankenhaus verstarb. Nun gibt es ein Urteil.

Der Prozess um eine tödliche Motorradhelmattacke am Koblenzer Busbahnhof ist am Landgericht durch ein Urteil beendet worden: Der Angeklagte ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Dem 60-Jährigen war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, im Januar am Koblenzer Bahnhofsplatz einem 52-Jährigen einen Motorradhelm mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen zu haben.

Der 52-jährige Mann sei später im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz an einem Schädelbruch und massiven Hirnblutungen verstorben, hieß es beim Prozessauftakt. Es sei die Helm-Attacke gewesen, die letztlich zu den tödlichen Verletzungen des 52-Jährigen geführt habe. Laut Anklage soll der 60-Jährige dem 52-Jährigen am 11. Januar am Bahnhofsplatz Koblenz zunächst „Ey, Fahrradfahrer!“ zugerufen – und ihm dann mit dem Helm auf den Kopf geschlagen haben.

Krankenwagen weggeschickt

Laut Staatsanwaltschaft soll der 52-Jährige zusammengesackt und kurzzeitig nicht ansprechbar gewesen sein. Derweil soll der Angeklagte kommentarlos auf sein Mofa gestiegen und weggefahren sein. Wie Zeugen während des Prozesses in Koblenz berichtet hatten, war für den 52-Jährigen im Anschluss ein Krankenwagen gerufen worden. Diesen habe der Mann aber aus eigenem Wunsch heraus schnell wieder verlassen. Eine Notärztin hatte dazu Folgendes als Zeugin ausgesagt: „Zu dem Zeitpunkt, wo ich den gesehen habe, gab es keine Anzeichen für eine schwere Verletzung.“

Der Zustand des Mannes verschlechterte sich in der Folgezeit rapide, sodass er später von einem zweiten Krankenwagen ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gebracht wurde. Dort verstarb er laut Anklage am 13. Januar an den Folgen eines Schädelbruchs samt Hirnblutungen.

Der Prozess ist nun beendet: Wie die Pressestelle des Landgerichts Koblenz mitteilt, trage der Angeklagte die Kosten des Verfahrens. Das Urteil – sieben Jahre wegen Körperverletzung mit Todesfolge – ist noch nicht rechtskräftig.