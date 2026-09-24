Tod, Trauer, Diskriminierung: In ihrer Kunst greift die Westerwaldpreis-Trägerin sehr persönliche Themen auf – und zieht sich dadurch 2024 auch aus der eigenen Lebenskrise. Über Arbeiten, deren starke Botschaft dort liegt, wo nichts zu sein scheint.
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Für Irina Razumovskaya war die Ausstellung in Höhr-Grenzhausen eine Art Wiedergeburt – nicht nur in künstlerischer Hinsicht. Sehr genau erinnert sich die in St. Petersburg geborene Keramikerin noch an den Tag, an dem sie von ihrer Auszeichnung mit dem Westerwaldpreis erfuhr: „Ich war inmitten einer Krise – mit Blick auf meine Arbeit, mein Leben –, fühlte mich am absoluten Tiefpunkt an diesem schrecklichen Morgen, aber dann kam die E-Mail, und es ...