Baustelle: Kein Ende in Sicht
Landesuntersuchungsamt: Neubau in Koblenz noch teurer
Bei der Dauerbaustelle Landesuntersuchungsamt in Koblenz-Bubenheim ist kein Ende in Sicht. Auch die Gesamtbaukosten steigen wohl
Bei der Dauerbaustelle Landesuntersuchungsamt in Koblenz-Bubenheim ist kein Ende in Sicht. Auch die Gesamtbaukosten steigen wohl noch einmal.
Tim Kosmetschke

2022 sollte das neue Landesuntersuchungsamt RLP mit Labors, Büros und Schulungsräumen bezugsfertig sein. Fast fünf Jahre später ist es immer noch nicht so weit. Und es ist noch immer kein Ende in Sicht. Vom Steuerzahlerbund gibt’s harsche Kritik.

Lesezeit 3 Minuten
Entwickelt sich der Neubau des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz zur unendlichen Geschichte? Was von außen sichtbar ist, bestätigt der für den Bau zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) auf Anfrage unserer Zeitung. LBB-Pressesprecher Markus Ramp erklärt, dass die Baustelle aktuell gesichert ist und die Arbeiten nach wie vor weitgehend ruhen.
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