20 Chöre wollen ein Ticket nach Leipzig: Beim Landeschorwettbewerb am 26. und 27. September in Bad Ems zeigen rheinland-pfälzische Ensembles ihr Können – öffentlich und bei freiem Eintritt. Am Samstag singt dort zudem das Vokalensemble Amarcord.
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Für 20 Chöre und Ensembles aus Rheinland-Pfalz entscheidet sich der Weg nach Leipzig an der Lahn: Beim zwölften Landeschorwettbewerb am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, im Kursaalgebäude Bad Ems können sie sich für den Deutschen Chorwettbewerb 2027 qualifizieren.