Landeschorwettberb Chormusik in allen Facetten 24.09.2026, 10:53 Uhr

i Das 1992 aus dem Leipziger Thomanerchor hervorgegangene Ensemble amarcord zählt zu den führenden Vokalensembles weltweit, am 26 September gastiert es im Marmorsaal Bad Ems. Anne Hornemann

20 Chöre wollen ein Ticket nach Leipzig: Beim Landeschorwettbewerb am 26. und 27. September in Bad Ems zeigen rheinland-pfälzische Ensembles ihr Können – öffentlich und bei freiem Eintritt. Am Samstag singt dort zudem das Vokalensemble Amarcord.

Für 20 Chöre und Ensembles aus Rheinland-Pfalz entscheidet sich der Weg nach Leipzig an der Lahn: Beim zwölften Landeschorwettbewerb am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, im Kursaalgebäude Bad Ems können sie sich für den Deutschen Chorwettbewerb 2027 qualifizieren.







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