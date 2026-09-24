Lange schon war Marzena Diakun als neue Chefdirigentin angekündigt, gerade beginnt ihre erste Saison mit der Rheinischen Philharmonie. Beim Musik-Institut stellt sie sich mit zwei Herzenskomponisten vor: Schubert und vor allem Bruckner.
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Was lange währt: Mehr als anderthalb Jahre des Wartens auf sie werden vergangen sein, wenn Marzena Diakun am Freitag, 25. September, um 20 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle zum ersten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz ans Pult tritt. Schon im März 2025 wurde die polnische Dirigentin als neue Chefdirigentin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie vorgestellt – mit Beginn der Spielzeit 2026/27 übernimmt sie nun auch offiziell die ...