Musik-Institut Koblenz Marzena Diakuns Herzensklänge Claus Ambrosius 24.09.2026, 11:48 Uhr

i Mit Beginn der Spielzeit 2026/27 hat Marzena Diakun offiziell die künstlerische Verantwortung als Chefdirigentin der Rheinischen Philharmonie übernommen. Marco Borggreve

Lange schon war Marzena Diakun als neue Chefdirigentin angekündigt, gerade beginnt ihre erste Saison mit der Rheinischen Philharmonie. Beim Musik-Institut stellt sie sich mit zwei Herzenskomponisten vor: Schubert und vor allem Bruckner.

Was lange währt: Mehr als anderthalb Jahre des Wartens auf sie werden vergangen sein, wenn Marzena Diakun am Freitag, 25. September, um 20 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle zum ersten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz ans Pult tritt. Schon im März 2025 wurde die polnische Dirigentin als neue Chefdirigentin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie vorgestellt – mit Beginn der Spielzeit 2026/27 übernimmt sie nun auch offiziell die ...







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