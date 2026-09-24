In den Biergärten in und um Koblenz dürfte es in den kommenden Tagen noch mal richtig voll werden: Pünktlich zum Wochenende werden sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Dabei bleibt es aber auch trocken. Der Rhein ist schon wieder recht leer.
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Pack’ die Badehose ein – oder zumindest den Sonnenhut: Pünktlich zum Wochenende kommt der Sommer noch einmal zurück in den Norden von Rheinland-Pfalz. Bis zu 26 Grad erwarten Meteorologen am Wochenende in und um Koblenz. Schade, dass die Freibadsaison schon vorüber ist.