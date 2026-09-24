Drohen auch Unwetter?
26 Grad am Wochenende: Der Sommer kehrt nach RLP zurück
Ideales Wetter für eine Radtour erwartet die Menschen an Rhein und Mosel pünktlich zum Wochenende (Symbolbild). „Ja, der Sommer
Ideales Wetter für eine Radtour erwartet die Menschen an Rhein und Mosel pünktlich zum Wochenende (Symbolbild). „Ja, der Sommer feiert zum Herbstbeginn ein Comeback“, sagt Diplom-Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Ingelheimer Dienst Wetterkontor
Matthias Bein. Matthias Bein/dpa

In den Biergärten in und um Koblenz dürfte es in den kommenden Tagen noch mal richtig voll werden: Pünktlich zum Wochenende werden sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Dabei bleibt es aber auch trocken. Der Rhein ist schon wieder recht leer.

Lesezeit 2 Minuten
Pack’ die Badehose ein – oder zumindest den Sonnenhut: Pünktlich zum Wochenende kommt der Sommer noch einmal zurück in den Norden von Rheinland-Pfalz. Bis zu 26 Grad erwarten Meteorologen am Wochenende in und um Koblenz. Schade, dass die Freibadsaison schon vorüber ist.
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