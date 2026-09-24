Drohen auch Unwetter? 26 Grad am Wochenende: Der Sommer kehrt nach RLP zurück Tim Kosmetschke 24.09.2026, 13:19 Uhr

i Ideales Wetter für eine Radtour erwartet die Menschen an Rhein und Mosel pünktlich zum Wochenende (Symbolbild). „Ja, der Sommer feiert zum Herbstbeginn ein Comeback“, sagt Diplom-Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Ingelheimer Dienst Wetterkontor Matthias Bein. Matthias Bein/dpa

In den Biergärten in und um Koblenz dürfte es in den kommenden Tagen noch mal richtig voll werden: Pünktlich zum Wochenende werden sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Dabei bleibt es aber auch trocken. Der Rhein ist schon wieder recht leer.

Pack’ die Badehose ein – oder zumindest den Sonnenhut: Pünktlich zum Wochenende kommt der Sommer noch einmal zurück in den Norden von Rheinland-Pfalz. Bis zu 26 Grad erwarten Meteorologen am Wochenende in und um Koblenz. Schade, dass die Freibadsaison schon vorüber ist.







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