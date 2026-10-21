Eine kritische Sicherheitslücke hat auch Webseiten in Mainz und Saarbrücken vorübergehend offline gehen lassen. Wann die Online-Dienste wieder erreichbar sein sollen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen einer kritischen Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland Webseiten vorsorglich vom Netz genommen worden. In Rheinland-Pfalz habe das Land entschieden, Internetseiten abzuschalten, die die betroffene Software verwendeten, teilte der IT-Beauftragte der Landesregierung, Fedor Rose, mit.

In Saarbrücken sind unter anderem das städtische Webportal sowie die Internetseiten der Stadtwerke, der Saarbahn und des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) betroffen.

Hintergrund ist eine Sicherheitswarnung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die zuständigen Fachleute arbeiteten daran, die betroffenen Systeme abzusichern. Sobald Sicherheitsupdates eingespielt und ein sicherer Betrieb gewährleistet seien, sollten die Webseiten wieder erreichbar sein.

Für die abgeschalteten Seiten in Rheinland-Pfalz gilt laut Rose, dass zentral zwischengespeicherte Inhalte vorübergehend weiterhin abrufbar sein können. Danach werde eine Fehlermeldung angezeigt. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass Dritte die Schwachstellen ausgenutzt hätten.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken teilte mit, sie habe die betroffenen Online-Dienste vorsorglich abgeschaltet, um mögliche Sicherheitsrisiken für die städtischen IT-Systeme zu vermeiden. Die Stadt bleibe telefonisch und per E-Mail erreichbar. Aktuelle Informationen würden über ihre Social-Media-Kanäle verbreitet.