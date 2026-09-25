Rund 30.000 Euro Schaden entstehen bei einer ungewöhnlichen Fahrt durch Bad Kreuznach. Ein Zeuge folgt der Autofahrerin und führt die Polizei schließlich zu ihr.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Nach einer Unfallserie mit mehreren beschädigten Autos ist eine 76-Jährige weitergefahren und einkaufen gegangen. Ein Zeuge folgte der Frau und führte die Polizei schließlich zu ihr, wie die Beamten mitteilten.

Die Seniorin sei am Freitagnachmittag in einem Kreisverkehr zunächst über die Mittelinsel und auf die Gegenfahrbahn geraten. Über einen Grünstreifen gelangte sie auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes, wo ihr Wagen mit zwei geparkten Autos kollidierte.

Mit dem nun erheblich beschädigten Wagen fuhr sie den Angaben zufolge weiter in Richtung Bad Münster am Stein. Ein Zeuge folgte ihr bis zu einem weiteren Einkaufsmarkt. Dort trafen Polizisten die 76-Jährige nach ihrem Einkauf an. Eine plausible Erklärung für die Schäden habe sie nicht geben können.

Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gab es nach Polizeiangaben nicht. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.