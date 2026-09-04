Bahnbau rechte Rheinseite Seilakt am Himmel: Wie der Hubschrauber Signale tauscht Nina Legler 04.09.2026, 18:00 Uhr

i Im Zuge der Generalsanierung werden die mehreren hundert Kilo schweren Signale mit einem speziellen Lasenhubschrauber punktgenau an die vorbereitete Stelle entlang der Bahnstrecke geflogen. (Symbolbild) Mohssen Assanimoghaddam. picture alliance/dpa

Mehrere Hundert Kilo sind sie schwer: die Signale, die an einem Stahlseil durch die Lüfte transportiert werden. Auch im September sind die Helikopter entlang der Bahn-Baustelle im Einsatz, diesmal im Rhein-Lahn-Kreis. So funktioniert der Austausch.

Wer in diesen Tagen den Blick über die rechte Rheinseite schweifen lässt, muss zweimal hinsehen, um seinen Augen zu trauen: Mehrere Hundert Kilo schwere Signale werden über ein Stahlseil an einem Spezialhubschrauber durch die Lüfte transportiert. Im Zuge der Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden tauscht die Deutsche Bahn insgesamt 300 Signale für die Leit- und Sicherungstechnik aus.







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