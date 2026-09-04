Mit einer flotten Reise durch 60 Jahre Bühnenkarriere hat Howard Carpendale das VR-Kaiserfestival eröffnet. Die Stimmung ist ausgelassen, nur einmal wird es ganz ruhig – und dann gibt der Schlagerstar Koblenz auch noch ein besonderes Versprechen.
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Kaiserwetter zum Auftakt des viertägigen VR-Kaiserfestivals, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal als imposante Kulisse mit mehr 3500 Besuchern – und dann steht auch noch Howard Carpendale auf der Bühne am Deutschen Eck: Musikherz, was willst du mehr? Der inzwischen 80-jährige Schlagerstar zeigt jedenfalls ziemlich eindrucksvoll, dass ein angekündigter Abschied von großen Tourneen noch lange nicht bedeutet, dass man sich musikalisch aufs Altenteil ...