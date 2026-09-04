Konzert beim VR-Kaiserfestival (K)ein bisschen Abschied: Carpendale verzaubert Koblenz Jörg Niebergall 04.09.2026, 10:28 Uhr

i Mit einer großen Unterhaltungsshow liefert Howard Carpendale den standesgemäßen Auftakt des diesjährigen VR-Kaiserfestivals: Knapp zweieinhalb Stunden singt, plaudert und scherzt sich der Schlagerstar durch mehr als sechs Jahrzehnte Musikgeschichte. Jörg Niebergall

Mit einer flotten Reise durch 60 Jahre Bühnenkarriere hat Howard Carpendale das VR-Kaiserfestival eröffnet. Die Stimmung ist ausgelassen, nur einmal wird es ganz ruhig – und dann gibt der Schlagerstar Koblenz auch noch ein besonderes Versprechen.

Kaiserwetter zum Auftakt des viertägigen VR-Kaiserfestivals, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal als imposante Kulisse mit mehr 3500 Besuchern – und dann steht auch noch Howard Carpendale auf der Bühne am Deutschen Eck: Musikherz, was willst du mehr? Der inzwischen 80-jährige Schlagerstar zeigt jedenfalls ziemlich eindrucksvoll, dass ein angekündigter Abschied von großen Tourneen noch lange nicht bedeutet, dass man sich musikalisch aufs Altenteil ...







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