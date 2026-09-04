Landesjugendjazzorchester Lernen von der Bigband-Legende 04.09.2026, 12:22 Uhr

i Das Landesjugendjazzorchester RLP spielt am Sonntag. 6. September, in der Sayner Hütte. LMR RLP

Mit 17 spielte Jiggs Whigham im Glenn Miller Orchestra, heute gibt der 83-jährige seine umfangreiche Erfahrung weiter. In Engers probt er mit dem Landesjugendjazzorchester für das Konzert „Stompin’ with Jiggs“ in der Sayner Hütte am 6. September.

Mit 17 Jahren wurde Jiggs Whigham als Solist und erster Posaunist für das Glenn Miller Orchestra unter Ray McKinley engagiert. Nur zwei Jahre später gehörte er zur Band von Stan Kenton. Heute ist der inzwischen 83-Jährige selbst eine lebende Jazzlegende – und gibt seine Erfahrung an die nächste Generation weiter.







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