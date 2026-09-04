Landeselternausschuss reagiert Kita-Finanzstreit: Müssen Eltern um Plätze bangen? Nina Legler 04.09.2026, 12:01 Uhr

i Die Kommunen in Rheinland-Pfalz fordern mehr Geld vom Land, um ihre Kitas unter Kirchen und freien Trägern zu finanzieren. Das kritisiert der Landeselternausschuss der Kitas in Rheinland-Pfalz. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Nachdem die Verhandlungen über die Finanzierung im Land endgültig gescheitert sind, könnte die Schließung von Kitas drohen. Doch besteht für Eltern nun ein Grund zur Sorge? So schätzt der Landeselternausschuss der Kitas im Land die Situation ein.

Ein harter Schlag für Kitas in freier Trägerschaft – die Finanzierung in Rheinland-Pfalz ist gescheitert. Viele Familien stellen sich nun wohl die offensichtliche Frage: Müssen wir um unsere Kindergartenplätze bangen? Genau dazu hat sich der Landeselternausschuss der Kitas in Rheinland-Pfalz (LEA) nun in einer Pressemitteilung geäußert und fordert die Verantwortlichen dazu auf, „endlich ihre Arbeit zu machen und eine konstruktive Lösung zu ...







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