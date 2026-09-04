Der Tod ein Tabuthema? Für Stephan Oppermann vielmehr das Natürlichste der Welt, fester Bestandteil des Lebens. Wie er sich in seiner Kunst mit dem Thema befasst und warum seine Werke in schweren Zeiten Trost spenden, zeigt nun eine neue Ausstellung.
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Die Kunst muss sich an diesem Nachmittag erst einmal gedulden: Der Bestatterjob kennt keine verbindlichen Arbeitszeiten – Bruder Stephan Oppermann ist noch im Trauergespräch. Wobei in seinem Fall ohnehin beides eng zusammenhängt, Beruf und Kreatives um dieselben Themen Kreisen, immer wieder auch nahtlos ineinander übergehen.