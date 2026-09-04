Zur Koblenzer Museumsnacht Stephan Oppermann: Wenn Kunst dem Tod die Schwere nimmt Stefan Schalles 04.09.2026, 13:38 Uhr

i Bruder Stephan Oppermann ist Gärtner, Florist, Blumenkunstgestalter, Bestatter – und ganz nebenbei auch noch studierter Bildhauer. Als solcher zeigt der Benediktinermönch aus der Abtei Maria Laach seine Arbeiten, links eine seiner Mystikerinnen-Skulpturen, nun im Bestattungsunternehmen Bloemers in Koblenz. Markus Gehring/lensing medien

Der Tod ein Tabuthema? Für Stephan Oppermann vielmehr das Natürlichste der Welt, fester Bestandteil des Lebens. Wie er sich in seiner Kunst mit dem Thema befasst und warum seine Werke in schweren Zeiten Trost spenden, zeigt nun eine neue Ausstellung.

Die Kunst muss sich an diesem Nachmittag erst einmal gedulden: Der Bestatterjob kennt keine verbindlichen Arbeitszeiten – Bruder Stephan Oppermann ist noch im Trauergespräch. Wobei in seinem Fall ohnehin beides eng zusammenhängt, Beruf und Kreatives um dieselben Themen Kreisen, immer wieder auch nahtlos ineinander übergehen.







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