Rheinland-Pfalz „Sehr klein – aber ganz schön fein“: So gut fällt Lese-Fazit der Winzer nicht überall in Rheinland-Pfalz aus 18.10.2024, 11:44 Uhr

i Traubenlese an der Mosel - wie gut wird der Wein, der aus diesen Rieslingtrauben gekeltert wird? Tim Kosmetschke. Tim Kosmetschke

Einig sind sich die Winzer bisher nicht: Wird der 24er nun ein guter oder ein schlechter Jahrgang? Unsere Zeitung hat mit den Weinbaupräsidenten der Regionen Nahe, Mittelrhein, Mosel und Ahr gesprochen und sie nach einem Lese-Fazit gefragt. Während die Stimmung an der Ahr und der Mosel eher betrübt ist, ist die Laune am Mittelrhein deutlich besser.

Das Fazit der Winzer im Norden von Rheinland-Pfalz ist gemischt: Während einige aufgrund der schlechten Lese in diesem Jahr nicht zufrieden sein können, sieht es in anderen Regionen deutlich besser aus – beispielsweise am Mittelrhein. Weinbaupräsident Heinz-Uwe Fetz aus Dörscheid (Rhein-Lahn-Kreis) spricht von einem guten Herbst: „Es war eine anspruchsvolle Sommerzeit, auch wenn es 25 Prozent Frostschäden gab.

