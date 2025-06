Koblenz (dpa) – Ein Segelflugzeug ist auf dem Dach einer Garage in Koblenz notgelandet. Der 35 Jahre alte Pilot des einsitzigen Flugzeugs sei beim Landeanflug auf den Flugplatz in Winningen leicht vom Kurs abgekommen, teilte die Polizei in Koblenz mit. Daraufhin habe er die Notlandung auf dem Dach vollzogen.

Der Mann wurde demnach leicht verletzt und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte ihn von dem Dach geholt. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in Rheinland-Pfalz nicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war noch nicht klar.