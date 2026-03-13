Aus gerade mal 34,35 Euro Einsatz für einen Spielschein macht einer der Tipper mehr als 817.000 Euro - und es gibt noch einen zweiten Glückspilz aus dem Westerwald.

Koblenz (dpa/lrs) – Gleich zwei Tipper oder Tipperinnen aus dem Westerwald haben je einen sechsstelligen Betrag im Lotto gewonnen. Gesucht wird der bislang unbekannte Gewinner von insgesamt 817.554,60 Euro im Spiel Lotto 6aus49, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte. Ein zweiter Tipper erhält einen sechsstelligen Anteil an den in Gewinnklasse 2 zu erspielenden 703.618,30 Euro im Eurojackpot.

Den online spielenden Gewinner im Eurojackpot habe sein Spieleinsatz 129 Euro gekostet, hieß es. Nach fünf Richtigen und einer richtigen Eurozahl teilt er sich den Gewinn in Höhe von mehr als 700.000 Euro mit fünf weiteren Gewinnern aus Baden-Württemberg, Thüringen, Finnland, Griechenland und Schweden.

Nur einen Tag später als der erste Glückspilz erspielte den Angaben zufolge eine unbekannte Person mit einem Systemschein, auf dem acht statt sechs Zahlen angekreuzt waren, mehr als 800.000 Euro. Zum Jackpot fehlte laut Lotto lediglich die Superzahl. Ohne Kundenkarte und mit einem Einsatz von 34,35 Euro habe der Tipper seinen Spielschein ins System gegeben.