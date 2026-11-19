Ein Auto bremst im Stau auf der B9 plötzlich stark ab – fünf weitere fahren auf. Was über den Unfall bei Koblenz bekannt ist.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen sind auf der Bundesstraße 9 in Koblenz drei Menschen verletzt worden. Eine Frau sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, zwei weitere Personen seien leicht verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung.

Laut Polizei hatte es auf der B9 Richtung Bonn in Höhe des Bauhauses einen Stau gegeben. Das erste Auto musste demnach stark abbremsen, die anderen Fahrzeuge fuhren aufeinander auf. Weitere Angaben gab es nicht. Die B9 in Richtung Bonn war rund 1,5 Stunden lang gesperrt. Der Verkehr sei über den Ausfahrtsstreifen vorbeigeleitet worden. Drei Fahrzeuge mussten der Polizei zufolge abgeschleppt werden.