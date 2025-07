Palzem (dpa/lrs) – Ein 60 Jahre alter Schwimmer wird in Palzem (Landkreis Trier-Saarburg) vermisst. Am Freitagabend sei eine männliche Person gemeldet worden, die am frühen Abend zum Schwimmen in die Mosel gegangen und nicht mehr zurückgekehrt sei, teilte die Polizei mit. Seither werde der Schwimmer im Uferbereich der Schleuse Stadtbredimus-Palzem vermisst.

Bei der Suche nach dem Mann kamen den Angaben zufolge unter anderem Boote, Taucher, eine Wärmebild-Drohne und ein Helikopter zum Einsatz. Auch Luxemburgische Einsatzkräfte unterstützten demnach die bislang erfolglosen Suchmaßnahmen.