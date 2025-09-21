Ein Mann soll zwei Mitbewohner angegriffen und die Flucht ergriffen haben. Nach stundenlanger Fahndung fasst die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Kusel (dpa/lrs) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft im pfälzischen Kusel hat ein Mann zwei Mitbewohner schwer verletzt. Er soll sie in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer angegriffen haben, anschließend floh der 29-Jährige, wie die Polizei mitteilt. Am Nachmittag wurde der Mann nach einem Zeugenhinweis in Altenglan (Kreis Kusel) gefasst.

Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen, teilt die Polizei mit. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Zum Motiv der Tat liefen Ermittlungen. Der Festgenommene äußerte sich den Angaben zufolge zunächst nicht. Er sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Polizei warnt vor Bewaffnung

Zur Fahndung nach dem Mann veröffentlichte die Polizei ein Bild des Gesuchten und bat die Bevölkerung um Hinweise – warnte aber zugleich, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Mann bewaffnet sei. Deshalb sollte man nicht an ihn herantreten, sondern die Polizei informieren.

Die beiden 29 und 31 Jahre alten Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Lebensgefahr bestehe nicht.