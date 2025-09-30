Prozessauftakt in Koblenz 13-Jähriger Methadon gespritzt – später starb das Kind 30.09.2025, 17:29 Uhr

Ein 25-Jähriger spritzte einer 13-Jährigen im April Methadon, später verstarb das Kind. Der Prozessauftakt am Landgericht Koblenz.

Ein tragischer Prozess um ein mutmaßlich in Diez an einer Überdosis Drogen gestorbenes 13-jähriges Mädchen ist am Landgericht Koblenz angelaufen. Auf der Anklagebank sitzen dort seit Dienstagmorgen ein 25-jähriger Mann und seine 22-jährige Freundin. Dem Paar wird laut Medienmitteilung des Landgerichts gemeinschaftlicher versuchter Totschlag durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge, Verabreichen von Betäubungsmitteln mit Todesfolge, ...







